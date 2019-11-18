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Шевчук переконаний, що збірна України стала причиною високої результативності Яремчука

12:26 100 Читать на русском
Шевчук переконаний, що збірна України стала причиною високої результативності Яремчука
Роман Яремчук (ліворуч) / Getty images

Експерт програми "Великий футбол" В'ячеслав Шевчук заявив, що нападник збірної України Роман Яремчук вийшов на новий рівень, виступаючи під керівництвом Андрія Шевченка.

9’ Душан Тадіч
56’ Алєксандар Мітровіч
 
Роман Яремчук 33’
Артем Бєсєдін 90+3’
9’ Душан Тадіч
33’ Роман Яремчук
56’ Алєксандар Мітровіч
90+3’ Артем Бєсєдін

"Щодо Яремчука хочу сказати, що сильно йому в цьому році допомогла збірна України. Ми пам'ятаємо, коли він вперше отримав запрошення до національної команди, то виглядав не зовсім впевнено.

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Шевченко прибрав інших нападників і постійно давав йому можливість прогресувати. Це він і демонструє і в збірній, і в клубі. Людина зростає, прогресує і показує якісну гру", – сказав Шевчук.

Додамо, що саме Яремчук став найкращим бомбардиром збірної України у кваліфікації до Євро-2020. У його активі 4 голи в 7 матчах. Форвард двічі забивав збірній Сербії (і в домашньому, і в гостьовому матчі) та по голу Люксембургу і Португалії.

Окрім того, в поточному сезоні Роман уже зіграв 21 матч за бельгійський Гент у всіх турнірах, в яких забив 14 м'ячів та став автором чотирьох результативних передач.

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Теги
Євро-2020 Збірна України Роман Яремчук Роман Яремчук Андрій Шевченко Андрій Шевченко В'ячеслав Шевчук В'ячеслав Шевчук Сербія - Україна Україна Україна
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