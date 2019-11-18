Шевчук переконаний, що збірна України стала причиною високої результативності Яремчука

Експерт програми "Великий футбол" В'ячеслав Шевчук заявив, що нападник збірної України Роман Яремчук вийшов на новий рівень, виступаючи під керівництвом Андрія Шевченка.

"Щодо Яремчука хочу сказати, що сильно йому в цьому році допомогла збірна України. Ми пам'ятаємо, коли він вперше отримав запрошення до національної команди, то виглядав не зовсім впевнено.

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Шевченко прибрав інших нападників і постійно давав йому можливість прогресувати. Це він і демонструє і в збірній, і в клубі. Людина зростає, прогресує і показує якісну гру", – сказав Шевчук.

Додамо, що саме Яремчук став найкращим бомбардиром збірної України у кваліфікації до Євро-2020. У його активі 4 голи в 7 матчах. Форвард двічі забивав збірній Сербії (і в домашньому, і в гостьовому матчі) та по голу Люксембургу і Португалії.

Окрім того, в поточному сезоні Роман уже зіграв 21 матч за бельгійський Гент у всіх турнірах, в яких забив 14 м'ячів та став автором чотирьох результативних передач.

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