Колишній захисник Шахтаря та збірної України В'ячеслав Шевчук розповів, які фактори можуть повпливати на позитивний результат "гірників" у матчі першого туру Ліги чемпіонів.

"Дуже багато буде залежати від молодих гравців, які останнім часом влилися до складу. Основні гравці вилетіли через коронавірус, буде важливо подивитися, як вони себе проявлять. Це про Трубіна, Бондаря, Корнієнка. Важливо, щоб вони взяли на себе відповідальність.

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Марлос сказав, що всією командою вони повинні бути мужиками. Тільки в такому випадку можна досягти позитивного результату", – сказав В'ячеслав Шевчук в ефірі Великого Футболу.

Зауважимо, вже в середу, 21 жовтня, Шахтар зіграє з Реалом у першому турі Ліги чемпіонів на виїзді, початок о 19:55.

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