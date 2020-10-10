Колишній гравець Шахтаря та збірної України В'ячеслав Шевчук побажав успіху команді Шевченка у матчі Ліги націй.

"Чотири роки тому мав честь бути капітаном збірної України у матчі групового етапу чемпіонату Європи проти Німеччини.

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Сьогодні на Україну чекає непростий досвідчений суперник, але ми віримо в перемогу молодої команди Андрія Шевченка! Тільки вперед, Україно! Вперед до перемоги", – написав В'ячеслав Шевчук у своєму Instagram.

Вже сьогодні, 10-го жовтня, збірна України зустрінеться з командою Німеччини. Початок матчу о 21:45.

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