Шевчук оцінив спаринг-партнерів збірної України у підготовці до Євро-2020

Екс-захисник збірної України, а нині футбольний експерт програми "Великий футбол" В'ячеслав Шевчук поділився думками щодо підготовки національної команди до майбутнього чемпіонату Європи.

"Як мені суперники збірної України у товариських матчах перед чемпіонатом Європи? Важливо, що вони є. Хороші збірні. Франція, Польща, Кіпр, Північна Ірландія та Ізраїль – різнопланові команди, з різною структурою гри. Звичайно, найавторитетніший суперник – чинний чемпіон світу. Зіграти з французами дорого коштує в плані накопичення досвіду.

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На Євро-2020 в складі збірної вперше, як для такого форуму, може виявитися близько 10-ти легіонерів. І це плюс для "синьо-жовтих". Наш чемпіонат поки не такого рівня, як хотілося б, тому багато хлопців їдуть до інших держав, де більше можливостей зростати. Практично всі вони на провідних ролях у своїх клубах. Однозначно, це додасть нашій збірній авторитету і сили.

Щодо суперника з четвертого кошика – хто випаде, з тим і будемо грати. Кажуть, що не хотілося б в суперники румунів, які будуть одними з господарів нашої групи, але, на мій погляд, зараз збірна України набагато вища за рівнем, ніж команда Румунії", – розповів Шевчук у коментарі виданню Zbirna.com.

Нагадаємо, на кінець березня заплановано найближчий збір національної команди, під час якого відбудуться виїзні товариські матчі зі збірними Франції (27-го числа) та Польщі (31-го). А вже безпосередньо перед Євро-2020 "синьо-жовті" проведуть ще три домашні спаринги — із Кіпром (26 травня), Північною Ірландією (2 червня) та Ізраїлем (7 червня).

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