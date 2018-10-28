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Шевчук оцінив дебют Гая за Олімпік

21 жовтня 21:51 688 Читать на русском
Шевчук оцінив дебют Гая за Олімпік
В'ячеслав Шевчук / фото із соцмереж

Головний тренер Олімпіка В'ячеслав Шевчук прокоментував перемогу над Чорноморцемв 12 турі УПЛ.

"Я сьогодні побачив зародження організації гри. Той же Балашов вперше на моїй пам'яті так відпрацьовував в обороні. Всі гравці повинні перебудовуватися і грати як в атаці, так і в обороні.

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Зараз дуже багато на тренуваннях приділяємо уваги техніці пасу. Завжди помічаю, що гравці в квадраті намагаються десь п'ятою віддати, десь підкрутити. Я поправляю їх, адже їм варто просто навчиться віддавати щокою.

Мені подобається гра Снурніцина. Молодий хлопець, але чітко вловлює те, що ми йому говоримо. І сьогодні він хороший матч провів, практично помилок не допускав.

Гай сьогодні зіграв на своєму рівні. У цьому його головний плюс – він завжди грає стабільно на своєму рівні. Сьогодні він зробив те, що ми від нього вимагали – з'єднав оборону з атакою. Також він добре грає при стандартах, причому як в обороні, так і в атаці.

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Кравчук також добре зіграв, задоволені його ставленням. У нас в команді є кілька молодих хлопців, упевнений, що в найближчому майбутньому вони стануть гравцями стартового складу. Ті ж Кравчук, Снурніцин, Цимбалюк, є ще нігерієць Девід, якого ми ще не дозаявили", – цитує Шевчука Tribuna.

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Україна12 тур

Олімпік - Чорноморець: Неділя 21 жовтня 2018

Олімпік
Матч завершено
1 : 0
Чорноморець
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Олімпік Олімпік Олімпік - Чорноморець В'ячеслав Шевчук В'ячеслав Шевчук
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