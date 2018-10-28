Шевчук оцінив дебют Гая за Олімпік

Головний тренер Олімпіка В'ячеслав Шевчук прокоментував перемогу над Чорноморцемв 12 турі УПЛ.

"Я сьогодні побачив зародження організації гри. Той же Балашов вперше на моїй пам'яті так відпрацьовував в обороні. Всі гравці повинні перебудовуватися і грати як в атаці, так і в обороні.

Олімпік – Чорноморець – 1:0 – відео гола та огляд матчу

Зараз дуже багато на тренуваннях приділяємо уваги техніці пасу. Завжди помічаю, що гравці в квадраті намагаються десь п'ятою віддати, десь підкрутити. Я поправляю їх, адже їм варто просто навчиться віддавати щокою.

Мені подобається гра Снурніцина. Молодий хлопець, але чітко вловлює те, що ми йому говоримо. І сьогодні він хороший матч провів, практично помилок не допускав.

Гай сьогодні зіграв на своєму рівні. У цьому його головний плюс – він завжди грає стабільно на своєму рівні. Сьогодні він зробив те, що ми від нього вимагали – з'єднав оборону з атакою. Також він добре грає при стандартах, причому як в обороні, так і в атаці.

Олімпік переграв Чорноморець та здобув першу перемогу під керівництвом Шевчука

Кравчук також добре зіграв, задоволені його ставленням. У нас в команді є кілька молодих хлопців, упевнений, що в найближчому майбутньому вони стануть гравцями стартового складу. Ті ж Кравчук, Снурніцин, Цимбалюк, є ще нігерієць Девід, якого ми ще не дозаявили", – цитує Шевчука Tribuna.

Гай вперше з 2014 року зіграв в УПЛ – фанати Чорноморця "привітали" екс-гравця російської Кубані