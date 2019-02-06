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Шевчук: Олімпік очікує на 3-4 потенційних новачків

00:10 84 Читать на русском
Шевчук: Олімпік очікує на 3-4 потенційних новачків
В'ячеслав Шевчук / Фото: ФК Олімпік

Головний тренер донецького Олімпіка В'ячеслав Шевчук поділився планами на другий зимовий збір.

"Другий збір – заключний, ми максимально готуємося до відновлення чемпіонату. Ми наближаємося до офіційних матчів, сконцентровані на своїй роботі. Сьогодні у нас було багато вправ з акцентом на тактику, як і завжди.

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Хлопці повинні правильно реагувати, правильно закривати зони, переміщатися, вступати в пресинг. Тому всі вправи у нас спрямовані на це.

Чекаємо 3-4 потенційних новачків, які повинні скоро приїхати до нас в розташування", – цитує Шевчука офіційний сайт клубу.

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Теги
Олімпік Олімпік Зимові збори В'ячеслав Шевчук В'ячеслав Шевчук
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