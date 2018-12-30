Шевчук: Олімпік можуть підсилити 3-4 гравці

Головний тренер Олімпіка В'ячеслав Шевчук розповів про кадрову ситуацію у донецькій команді.

"Чому команду покинули Крравченко і Зубейко? Вони досвідчені гравці, але я їм чесно сказав, що не зможу надати цим гравцям багато ігрового часу, тому для них краще знайти собі іншу команду. Вони – футболісти високого рівня і повинні грати. На їхнє місце ми візьмемо молодих гравців, які будуть прогресувати і створювати конкуренцію всередині колективу.

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Ми готові посилювати будь-які позиції. Якщо будуть хороші варіанти, то будемо брати. Просто так запрошувати гравців в команду для кількості – ми не будемо. У нас в команді на даний момент 20 чоловік. Думаю ще 3-4 гравця нам знадобляться.

Нам потрібні гравці хорошого рівня, неважливо украінці або легіонери. Ми хочемо запросити молодих гравців, щоб вони змогли прогресувати разом з більш досвідченими партнерами", – цитує Шевчука телеканал "Футбол 1".

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