"Буде хороша, гідна пропозиція – розгляну із задоволенням і почну працювати.

"Можливо, пора зробити заміну на тренерському містку?": Шевчук – про кризу Шахтаря та "ліки" від неї

Чи може це статися цього року? Від мене не залежить. Не планую знову в одній особі бути президентом клубу і тренером", – пояснив Шевчук в коментарі SportArenaTV.

Нагадаємо, іменитий захисник очолював Олімпік з 2018 по 2019 роки. Наразі Шевчук працює експертом телеканалів "Футбол".

Мілевський у Минаї: чому перехід легенди у команду Кобіна ризикує закінчитись провалом для всіх