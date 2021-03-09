Шевчук не виключає свого повернення до тренерської роботи
23:21 - Читать на русском
Екс-захисник Шахтаря та збірної України В'ячеслав Шевчук зацікавлений у відновленні кар'єри тренера.
"Буде хороша, гідна пропозиція – розгляну із задоволенням і почну працювати.
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Чи може це статися цього року? Від мене не залежить. Не планую знову в одній особі бути президентом клубу і тренером", – пояснив Шевчук в коментарі SportArenaTV.
Нагадаємо, іменитий захисник очолював Олімпік з 2018 по 2019 роки. Наразі Шевчук працює експертом телеканалів "Футбол".
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