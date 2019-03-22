Шевчук: Не думаю, що Україна гратиме від оборони проти Португалії

Колишній захисник збірної України В’ячеслав Шевчук поділився очікуваннями від матчу проти збірної Португалії.

"Я впевнений, що команда Шевченка буде грати в ту гру, яку вони гнуть, сповідувати свій стиль. Не думаю, що вони оберуть оборонну гру. Збірна України повинна грати так, як поставила перед собою мету – контроль м'яча, грати вище, добре пресингувати. Думаю, сьогодні вони будуть намагатися грати в цей футбол.

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Звичайно, показати з Португалією таке буде складно. Але ми все одно повинні це робити. Потрібно йти до цього малюнку гри, до якого вони прагнуть", – сказав Шевчук в ефірі телеканалу "Футбол 1".

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Нагадаємо, поєдинок 1 туру відбору до Євро-2020 між Португалією та Україною відбудеться сьогодні, 22 березня, початок – 21:45.