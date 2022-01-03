Колишній захисник Шахтаря та збірної України В'ячеслав Шевчук вважає, що трансфер Віталія Миколенка в Евертон – не останній перехід гравців Динамо в Європу.

"Перехід Миколенка в Евертон – позитивний момент для збірної України? Звичайно. Мати у своєму складі ще одного гравця АПЛ – це круто. Зараз багато наших хлопців не без успіху виступають у сильних європейських чемпіонатах, що робить нашу головну команду країни лише сильнішою, а самим футболістам дає можливість прогресувати.

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І для київського Динамо це великий плюс не лише у фінансовому плані, адже Миколенко стає прикладом для багатьох молодих гравців, показуючи, як треба розвиватись. Більше того, я вважаю, що той же Георгій Бущан, якого, як мені здається, у Києві перетримують, Микола Шапаренко, який добре себе проявив минулого року, Віктор Циганков, вже готові йти у сильні європейські клуби", – поділився Шевчук в коментарі Рейтингу Букмекерів.

Нагадаємо, Миколенко перейшов у Евертон 1 січня. Він підписав контракт з "ірисками" до червня 2026 року.

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