toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Збірна України
ТРАНСФЕРИ ДИНАМО КИЇВ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ НАЗАРІЙ РУСИН

Шевчук назвав трійку найкращих гравців збірної України

21:00 159 Читать на русском
Шевчук назвав трійку найкращих гравців збірної України
Андрій Пятов / УАФ

Колишній захисник Шахтаря та збірної України В'ячеслав Шевчук підсумував виступи "синьо-жовтих" у відборі до Євро-2020.

"За підсумками кваліфікації Євро-2020 серед гравців збірної України на перше місце я ставлю Андрія Пятова. У лінії оборони команди багато молодих виконавців, проте йому вдалося своєю грою вселити впевненість у партнерів. Вважаю, воротар продемонстрував чудовий рівень гри у відборі Євро-2020. Не дивно, що за кількістю пропущених голів збірна України стала однією з найкращих серед всіх європейських команд.

Збірна України мала пропустити 6 голів у першому таймі матчу з Нігерією, – Бонавентуре

На другому місці – Руслан Маліновський. Успіхи в хороших європейських клубах допомогли Руслану стати одним з лідерів збірної України. Я його пам'ятаю ще по Шахтарю. Одного разу він їздив на бразильський збір "гірників", але тоді півзахисник не проходив в першу команду, однак я бачив у ньому потенціал і готовність до наполегливої роботи. Маліновський – справжній професіонал. Ось він і доріс до Серії А. Видно, що його адаптація в Аталанті не завершилася, але футболіст на правильному шляху.

Гасперіні: Маліновський – талант, але йому треба трохи часу

У топ-3 також назву Олександра Зінченка. Він – універсал. До травми він входив до трійки найкращих лівих захисників АПЛ. Олександр має високий інтелектуальний рівень, що допомагає йому безболісно виступати і на позиції інсайда. Цей футболіст добре бачить поле. У нього непогано виходили несподівані передачі для суперників. І забити він може. Як і Маліновський, це майбутнє збірної України", – цитує Шевчука zbirna.com.

"Збірній України не потрібно співати дифірамби": Мирон Маркевич – про наші проблеми і ймовірний матч із Росією

blog_ava
Русин у Динамо: козирі, конкуренти, перспективи
14:30
8050
Теги
Олександр Зінченко Олександр Зінченко В'ячеслав Шевчук В'ячеслав Шевчук Андрій Пятов Андрій Пятов Руслан Маліновський Руслан Маліновський Збірна України
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
1
дн
:
19
год
:
34
хв
Астон Вілла
17:00
Норвіч
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук