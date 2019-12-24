Шевчук назвав трійку найкращих гравців збірної України

Колишній захисник Шахтаря та збірної України В'ячеслав Шевчук підсумував виступи "синьо-жовтих" у відборі до Євро-2020.

"За підсумками кваліфікації Євро-2020 серед гравців збірної України на перше місце я ставлю Андрія Пятова. У лінії оборони команди багато молодих виконавців, проте йому вдалося своєю грою вселити впевненість у партнерів. Вважаю, воротар продемонстрував чудовий рівень гри у відборі Євро-2020. Не дивно, що за кількістю пропущених голів збірна України стала однією з найкращих серед всіх європейських команд.

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На другому місці – Руслан Маліновський. Успіхи в хороших європейських клубах допомогли Руслану стати одним з лідерів збірної України. Я його пам'ятаю ще по Шахтарю. Одного разу він їздив на бразильський збір "гірників", але тоді півзахисник не проходив в першу команду, однак я бачив у ньому потенціал і готовність до наполегливої роботи. Маліновський – справжній професіонал. Ось він і доріс до Серії А. Видно, що його адаптація в Аталанті не завершилася, але футболіст на правильному шляху.

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У топ-3 також назву Олександра Зінченка. Він – універсал. До травми він входив до трійки найкращих лівих захисників АПЛ. Олександр має високий інтелектуальний рівень, що допомагає йому безболісно виступати і на позиції інсайда. Цей футболіст добре бачить поле. У нього непогано виходили несподівані передачі для суперників. І забити він може. Як і Маліновський, це майбутнє збірної України", – цитує Шевчука zbirna.com.

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