Шевчук назвав ситуацію Бєсєдіна втратою не лише для Динамо, а й для збірної України

Колишній гравець збірної України В'ячеслав Шевчук поділився думкою про ситуацію з можливою дискваліфікацією форварда Динамо Артема Бєсєдіна.

"Молодий, талановитий гравець. Дуже шкода, що склалася така ситуація. Дай Бог, щоб все було нормально. Ми бачили, скільки на зборах забивають нападники Динамо.

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Він був ключовим гравцем, який здійснює великий тиск на суперника. Так, він не дуже багато забиває, але це важлива ланка і для Динамо, і для збірної України", – сказав Шевчук в ефірі програми "Великий футбол".

Нагадаємо, форвард Динамо провалив допінг-тест після матчу 5 туру Ліги Європи проти Мальме. Бєсєдіну загрожує дискваліфікація на 4 роки.

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