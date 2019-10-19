Шевчук назвав основні фактори прогресу збірної України

Колишній захисник Шахтаря та збірної України В'ячеслав Шевчук прокоментував вихід збірної України на Євро-2020, відзначивши прогрес гравців національної команди під керівництвом Андрія Шевченка.

"Вважаю, що іншої думки тут бути не може: визначальним моментом такого виступу збірної у відборі Євро-2020 стала чудова атмосфері в колективі. Комунікація між тренерським штабом і командою була на найвищому рівні. Також не можна не відзначити весь тренерський штаб на чолі з Андрієм Шевченком. Тренери дуже скрупульозно підходили до кожного поєдинку, детально розбирали гру суперників. Якщо виходити з результатів, все було зроблено по ходу турніру правильно. Якщо не брати до уваги нічию з Португалією, збірна здобула шість перемог поспіль. Це чудовий результат.

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У збірної за час роботи Андрія Шевченка з'явилося багато молодих хлопців з іншим менталітетом, які виступають в європейських клубах. Цей фактор теж зіграв одну з ключових ролей в позитивних результатах збірної.

Всі побачили, яку гру і який результат показала збірна у відборі. Цей етап змагань був пройдений впевнено. Тому, крім позитивних думок, ніяких інших немає. Відразу важко сказати, чого б досягла Україна, якби Євро стартував уже завтра. Але те, що "синьо-жовті" прогресують, видно неозброєним оком. У найближче майбутнє цієї команди я дивлюся з оптимізмом", – цитує Шевчука zbirna.com.

Нагадаємо, завдяки перемозі над Португалією (2:1) підопічні Андрія Шевченка гарантували собі вихід на Євро-2020.

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