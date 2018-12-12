Шевчук назвав найкращого гравця та тренера в УПЛ – несподіваний вибір

Головний тренер Олімпіка В'ячеслав Шевчук зізнався, хто з гравців та тренерів чемпіонату України йому подобається найбільше.

"Одного гравця складно виділити. Хороший сезон провів Марлос, але вибув наприкінці року через травму. Добре грав Шапаренко, почав потрапляти в стартовий склад, проявляти лідерські якості. Мені подобається цей футболіст.

"Шевчук і Ротань – це тандем хорошого і поганого поліцейського", – генеральний директор Олімпіка

Що стосується тренера, то мені дуже подобався Жозе Мораіш. Досвідчений, зі своїми ідеями, видно, що за короткий період побудував хорошу гру Карпатам. До слова, ще мені подобалася гра львів'ян при Йовічевічі, видно відразу організацію, пресинг, компактність. Є ідея, структура гри, це все не так просто зробити", – цитує Шевчука офіційний сайт Олімпіка.

Нагадаємо, Жозе Мораіш нещодавно покинув львівські Карпати, на його місце призначили Олега Бойчишина.

"Модріч пообіцяв мені сюрприз". Ігор Йовічевіч – про повернення до Львова, талант Шведа, Карпати і Реал