toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Україна
ШАХТАР - ЛІОН ЛІГА ЧЕМПІОНІВ ЛІВЕРПУЛЬ - НАПОЛІ

Шевчук назвав найкращого гравця та тренера в УПЛ – несподіваний вибір

11:37 378 Читать на русском
Шевчук назвав найкращого гравця та тренера в УПЛ – несподіваний вибір
В'ячеслав Шевчук / Фото ФК Олімпік

Головний тренер Олімпіка В'ячеслав Шевчук зізнався, хто з гравців та тренерів чемпіонату України йому подобається найбільше.

"Одного гравця складно виділити. Хороший сезон провів Марлос, але вибув наприкінці року через травму. Добре грав Шапаренко, почав потрапляти в стартовий склад, проявляти лідерські якості. Мені подобається цей футболіст.

"Шевчук і Ротань – це тандем хорошого і поганого поліцейського", – генеральний директор Олімпіка

Що стосується тренера, то мені дуже подобався Жозе Мораіш. Досвідчений, зі своїми ідеями, видно, що за короткий період побудував хорошу гру Карпатам. До слова, ще мені подобалася гра львів'ян при Йовічевічі, видно відразу організацію, пресинг, компактність. Є ідея, структура гри, це все не так просто зробити", – цитує Шевчука офіційний сайт Олімпіка.

Нагадаємо, Жозе Мораіш нещодавно покинув львівські Карпати, на його місце призначили Олега Бойчишина.

"Модріч пообіцяв мені сюрприз". Ігор Йовічевіч – про повернення до Львова, талант Шведа, Карпати і Реал

Теги
Карпати Карпати Олімпік Олімпік Ігор Йовічевіч Ігор Йовічевіч Жозе Мануель Феррейра Мораіш Жозе Мануель Феррейра Мораіш В'ячеслав Шевчук В'ячеслав Шевчук
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
9
год
:
32
хв
Шахтар
22:00
Ліон
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук