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Шевчук назвав найбільш вразливу позицію у складі збірної України

09:50 949 Читать на русском
Шевчук назвав найбільш вразливу позицію у складі збірної України
В’ячеслав Шевчук / Фото з відкритих джерел

Екс-захисник Шахтаря та збірної України, а нині футбольний телеексперт В'ячеслав Шевчук, поміркував над поточною ситуацією у збірній України.

"Зараз найбільш вразливою позицією у складі збірної України бачу позицію центрального нападника. Всі ми чекаємо і бажаємо якнайшвидшого одужання Роману Яремчуку, який на даний момент є основним форвардом "синьо-жовтих". В іншому поки все нормально. Команда у нас рівна, на кожне місце у тренера є рівноцінна заміна.

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Я впевнений, що Андрію Шевченку вистачить досвіду, щоб підвести команду до змагань у найкращих кондиціях. У збірної кваліфікований тренерський штаб, взяли ще досвідченого фахівця з фізичної підготовки. Вважаю, Андрій Шевченко знає, що робить", – розповів Шевчук у коментарі виданню Zbirna.com.

Нагадаємо, на кінець березня заплановано найближчий збір національної команди, під час якого відбудуться виїзні товариські матчі зі збірними Франції (27-го числа) та Польщі (31-го). А вже безпосередньо перед Євро-2020 "синьо-жовті" проведуть ще три домашні спаринги — із Кіпром (26 травня), Північною Ірландією (2 червня) та Ізраїлем (7 червня).

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