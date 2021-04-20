"За всю історію я ніколи не бачив такого слабкого і безвольного Шахтаря. Жодного стику, ніякої заруби. Степаненко був жорсткий, але не завжди, і Дентінью вийшов, у кілька стиків пішов, щоб була якась злість, якесь дербі. Просто програли і все. Це не нормально.

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Після поразки від Агробізнеса потрібно було прибирати Каштру і поставити Срну. Дати можливість, а раптом би вийшло? Уже сам офіс не вірив, що вони можуть наздогнати Динамо. А як можуть вірити гравці, якщо офіс не вірить?" – сказав Шевчук у програмі "Великий футбол".

Нагадаємо, у центральному матчі 22-го туру чемпіонату України Динамо перемогло Шахтар 1:0 і, відірвавшись від "гірників" вже на 10 очок, практично гарантувало собі золоті медалі УПЛ.

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