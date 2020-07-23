Шевчук назвав головний акцент роботи Луческу в Динамо

"Луческу – досвідчений тренер, і зможе змінити гру. У Динамо залишилися нормальні гравці, а Містер любить працювати з молодими футболістами. Тому, цілком можливо, що він зможе покращити гру Динамо.
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Містер у чудовій формі і добре знається на футболі. Останнього разу я бачив Містера близько року тому в Києві. Він відчуває і живе сучасним футболом, постійно дивиться, спостерігає і розвивається", – сказав Шевчук для Meta-raitings.
Новий тренер Динамо викликав неоднозначну реакцію у футбольної України, адже у 2004-2016 роках Луческу очолював найпринциповішого суперника киян – донецький Шахтар.
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