Шевчук назвав двох найкращих тренерів УПЛ

В'ячеслав Шевчук – екс-захисник Шахтаря та збірної України, а нині експерт програми "Великий футбол" – поділився думками щодо тренерського хисту наставників Зорі та Олімпіка.

"Мені дуже приємно зараз дивитися, як грає Зоря Скрипника. Я вважаю, що сьогодні два найкращих тренери у Прем'єр-лізі – це Скрипник і Вісенте. У них хороші ідеї і мені приємно за ними спостерігати.

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Радий, що зараз працює тренер (Вісенте – прим.), у якого є ідея: грати високо від оборони, будувати оборону від центру поля, високо. Краще там відібрати м'яч і створити момент. Мені подобаються такі тренери. Я його підтримую. Це класний вибір, і я впевнений, що буде результат", – розповів Шевчук в інтерв'ю Sportarena.

Нагадаємо, Шевчук закінчив кар’єру футболіста у 2016 році, а з 2018 по 2019 рр. тренував футбольний клуб Олімпік.

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