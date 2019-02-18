Шевчук: На відео переглянули близько 100 футболістів – вживу близько 15

Головний тренер Олімпіка В'ячеслав Шевчук розповів про комплектацію команди взимку.

"Перед початком відпустки команду покинули п'ять досвідчених гравців. Ми розраховували на омолодження складу. Команду поповнили кілька молодих футболістів, це наша перспектива, майбутнє клубу. Що стосується посилення складу, то до нас постійно приїжджають футболісти, ми завжди працюємо над цим.

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Скільки гравців за цю зиму ми переглянули? Якщо говорити про відео, то це близько ста чоловік, а вживу ми переглянули близько 15-ти футболістів. Зараз складно знайти хорошого гравця на ринку, тому що ми беремо вільних агентів. Кожен шукає найкращий варіант для себе.

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Брати заради кількості і заповнити нішу мені не хочеться, я хочу взяти того футболіста, який дійсно підсилить нашу команду. Тому у нас поки що не так багато новачків", – цитує Шевчука офіційний сайт Олімпіка.