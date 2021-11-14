Екс-захисник збірної України В'ячеслав Шевчук близький до повернення в український футбол – тепер у статусі функціонера.

Верес має намір посилити свої структури, які пов'язані з іміджем клубу, а тому може запросити В'ячеслава Шевчука на одну із посад, повідомляє meta-ratings.

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Усі деталі майбутньої співпраці мають бути погоджені після повернення з відпустки президента клубу Івана Надеїна. Додамо, що Верес наразі посідає 8 місце у чемпіонаті, маючи в активі 19 пунктів.

Нагадаємо, 28 травня 2021 року Шевчука з ознаками алкогольного сп'яніння затримала патрульна поліція Києва. Правоохоронцям навіть довелось застосовувати фізичну силу, щоб одягнути кайданки та посадити його в патрульне авто. Зараз В'ячеслав очікує на рішення суду.

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