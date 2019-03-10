Шевчук: Мені дзвонив Срна, вони з партнерами по Кальярі дивились наш матч з Олександрією

Головний тренер Олімпіка В'ячеслав Шевчук прокоментував нічию з Олександрією і розповів про дзвінок свого екс-партнера Даріо Срни.

"Я задоволений якістю гри своєї команди, хлопці провели матч на хорошому рівні. Я незадоволений результатом, оскільки ми сьогодні володіли ініціативою, ми сьогодні пресингували, не давали Олександрії робити свої закиди.

Олександрія – Олімпік – 1:1 –​​​​​​​ відео голів та огляд матчу

Ми знали до гри, що Олександрія завжди грає тільки в довгий пас, у них є два конструктивних гравці – Ковалець і Запорожан. Ну сьогодні ми намагалися їх закривати, щоб вони не використовували їх в атаці. Тому ми були повністю готові до гри, і я хочу сказати, що був стовідсотковий пенальті, я переглянув. Не було і другої жовтої картки.

Після матчу мені дзвонив Даріо Срна. Він зі своїми партнерами по Кальярі дивився наш матч і дуже здивувався, що суддя не призначив чистий 11-метровий на Матаре за рахунку 1:1", – цитує Шевчука офіційний сайт Олімпіка.

Олександрія розписала результативну нічию з Олімпіком​​​​​​​