toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Україна
УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ АНДРІЙ ЛУНІН ШАХТАР - КАРПАТИ АРСЕНАЛ - МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД

Шевчук: Мені дзвонив Срна, вони з партнерами по Кальярі дивились наш матч з Олександрією

10 березня 23:50 287 Читать на русском
Шевчук: Мені дзвонив Срна, вони з партнерами по Кальярі дивились наш матч з Олександрією

Головний тренер Олімпіка В'ячеслав Шевчук прокоментував нічию з Олександрією і розповів про дзвінок свого екс-партнера Даріо Срни.

"Я задоволений якістю гри своєї команди, хлопці провели матч на хорошому рівні. Я незадоволений результатом, оскільки ми сьогодні володіли ініціативою, ми сьогодні пресингували, не давали Олександрії робити свої закиди.

Олександрія – Олімпік – 1:1 –​​​​​​​ відео голів та огляд матчу

Ми знали до гри, що Олександрія завжди грає тільки в довгий пас, у них є два конструктивних гравці – Ковалець і Запорожан. Ну сьогодні ми намагалися їх закривати, щоб вони не використовували їх в атаці. Тому ми були повністю готові до гри, і я хочу сказати, що був стовідсотковий пенальті, я переглянув. Не було і другої жовтої картки.

Після матчу мені дзвонив Даріо Срна. Він зі своїми партнерами по Кальярі дивився наш матч і дуже здивувався, що суддя не призначив чистий 11-метровий на Матаре за рахунку 1:1", – цитує Шевчука офіційний сайт Олімпіка.

Олександрія розписала результативну нічию з Олімпіком​​​​​​​

Теги
Кальярі Кальярі Олександрія Олександрія Олімпік Олімпік В'ячеслав Шевчук В'ячеслав Шевчук Даріо Срна Даріо Срна
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
21
год
:
3
хв
Рома
21:30
Емполі
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук