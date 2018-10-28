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Шевчук: Гай покаже молодим гравцям, як потрібно ставитися до тренувального процесу

21 жовтня 12:22 696 Читать на русском
Шевчук: Гай покаже молодим гравцям, як потрібно ставитися до тренувального процесу
В’ячеслав Шевчук / ФК Олімпік

Головний тренер Олімпіка В’ячеслав Шевчук прокоментував підписання контракту з Олексієм Гаєм.

"Перш за все, це великий професіонал, досвідчений гравець. Він дуже грамотний, нам такий футболіст потрібен. Гай вміє поєднати лінію оборони з атакою. У нас є з цим проблеми. Крім того, Гай може закрити кілька позицій.

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Олексій покаже молодим гравцям, як потрібно ставитися до тренувального процесу. Упевнений, він нам допоможе", – цитує В’ячеслава Шевчука офіційний сайт Олімпіка.

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Нагадаємо, Олімпік нещодавно оголосив про підписання контракту з Олексієм Гаєм. Контракт півзахисника з донецьким клубом розрахований до кінця сезону. Останнім клубом гравця була Кубань.

Теги
Олімпік Олімпік Олексій Гай Олексій Гай В'ячеслав Шевчук В'ячеслав Шевчук
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