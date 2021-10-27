Шевчук: Гармаш виходитиме на заміну в збірній України
Екс-захисник збірної України В'ячеслав Шевчук прокоментував виклик хавбека Динамо Дениса Гармаша до розташування "синьо-жовтих".
"Так, у Динамо Гармаш не гравець стартового складу, але виходячи на заміну, він дуже допомагає своїй команді своєю агресивністю, своїми діями. Це досвідчений гравець, і я впевнений, що він і збірній допоможе.
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Але він повинен розуміти, що у збірній України він не буде гравцем стартового складу, а виходитиме на заміну", – зазначив Шевчук у програмі vZbirna на YouTube.
Нагадаємо, Гармаш вперше за чотири роки отримав виклик до розташування національної команди. Цьому посприяли успішні виступи у складі київського Динамо – у 15 матчах Денис відзначився 6 голами та 2 асистами.
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