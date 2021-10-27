"Так, у Динамо Гармаш не гравець стартового складу, але виходячи на заміну, він дуже допомагає своїй команді своєю агресивністю, своїми діями. Це досвідчений гравець, і я впевнений, що він і збірній допоможе.

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Але він повинен розуміти, що у збірній України він не буде гравцем стартового складу, а виходитиме на заміну", – зазначив Шевчук у програмі vZbirna на YouTube.

Нагадаємо, Гармаш вперше за чотири роки отримав виклик до розташування національної команди. Цьому посприяли успішні виступи у складі київського Динамо – у 15 матчах Денис відзначився 6 голами та 2 асистами.

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