Шевчук емоційно пояснив, що спровокувало конфлікт з Фонсекою

Головний тренер Олімпіка В'ячеслав Шевчук емоційно розповів про свій вклад результати Шахтаря, порівнявши його з роботою Паулу Фонсеки на посаді наставника "гірників".

"Фонсека сказав на мою адресу, що грала одна команда. Мені було дуже прикро. Він не має права такого говорити. Він тут 2 роки, я відіграв за Шахтар 13 років. Я, бл*ть, серцем і тілом віддавав усього себе. Завжди. Я на кожному тренуванні віддавався, про це всі знають, президент клубу, всі гравці знають, який я гравець, яка я людина.

Олімпік не втримав перемогу над Шахтарем у донецькому дербі

Я завжди говорю все в очі, і мені це неприємно було. Мені неприємно, що це сказав асистент Фонсеки. Я не дам себе в образу і Олімпік. Я буду всіх захищати. По-іншому не буде, і не важливо, хто це буде", – сказав Шевчук на післяматчевій прес-конференції.

Нагадаємо, очна зустріч донецьких команд в рамках 17-го туру УПЛ завершилась результативною нічиєю 2:2.

"Він бреше, чао": як Шевчук і Фонсека емоційно сварились після матчу Шахтар – Олімпік