Шевчук двічі за місяць відвідав анексований Крим

Колишній захисник Шахтаря та збірної України В'ячеслав Шевчук відпочивав в анексованому Криму.

Екс-захисник Шахтаря В'ячеслав Шевчук провів відпустку в Криму. Шевчук, який зараз працює експертом на телеканалі "Футбол", відпочивав в одному з готелів Ялти, повідомляє Крым.Реалии.

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За інформацією видання, екс-гравець збірної України провів у Криму майже цілий червень – з 4 по 15 числа, а потім з 18 червня по 3 липня. З журналістами, які впізнали колишнього гравця збірної України, Шевчук спілкуватись відмовився.

Нагадаємо, 39-річний Шевчук покинув Шахтар у 2016 році та відтоді не виступав за жоден клуб. В активі екс-захисника 54 поєдинки за національну збірну України.

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