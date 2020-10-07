Оскільки через позитивні тести на COVID-19 у Юрія Паньківа та Андрія Луніна в розпорядженні головного тренера збірної України залишився лише один голкіпер, Андрій Шевченко вирішив заявити на матч проти Франції свого асистента – Олександра Шовковського.

Шевченко довикликав у збірну України голкіпера Зорі

41-річний Шевчук захищав кольори "синьо-жовтих" з 2003-го по 2016-й рік. У активі В'ячеслава 56 матчів за національну, в яких він віддав три гольові передачі.

"Сьогодні нашим хлопцям потрібна підтримка – збірна України через коронавірус опинилася в непростій ситуації напередодні зустрічі з Францією. Шовковський – у заявці! Хлопцям бажаю удачі, а сам піду в зал – ветерани повинні завжди тримати себе у формі. Раптом знадобиться допомога", –написав Шевчук у своєму instagram.

Франція – Україна: анонс товариського матчу