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Шевчук: Буду просити, щоб керівництво Олімпіка залишило Валєєва в команді

19:37 294 Читать на русском
Шевчук: Буду просити, щоб керівництво Олімпіка залишило Валєєва в команді
В'ячеслав Шевчук / ФК Олімпік

Головний тренер Олімпіка В'ячеслав Шевчук прокоментував поразку в спарингу проти Шахтаря (0:4) та оцінив гру хавбека Рінара Валєєва.

"Я дуже радий, що сьогодні відбувся цей матч. Ми сьогодні грали не так, як дві попередні офіційні ігри в кубку і чемпіонаті, ми не були закритою командою. Я ставив завдання високо пресингувати суперника протягом всього матчу.

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У першому і в другому таймі моментами нам вдавалося це робити, але на кінець гри у хлопців вже не вистачило сил. Оскільки у нас складнощі зі складом, сьогодні на гру приїхало 13 польових гравців, тому що багато травмованих і також деякі футболісти поїхали до збірної, але в будь-якому випадку хлопці молодці.

Позначилося на грі і те, що ми працюємо на штучному покритті, а вийшли грати на натуральний газон. Це добре, що Шахтар побудував таке поле з чудовим газоном, яке знаходиться в чудовому стані. Щоб розвивати футбольну структуру, потрібно теж будувати такі поля.

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Валєєв досвідчений гравець, він мені сподобався в сьогоднішньому матчі. Це грамотний, настирливий хлопець, який добре йде у відбір і контролює ситуацію. Я думаю, він нам потрібен, і я буду розмовляти з президентом, що б ми його залишили в команді", – цитує Шевчука офіційний сайт Олімпіка.

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