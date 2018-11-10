Шевчук: Всі команди УПЛ, за винятком Шахтаря, Динамо і Зорі, приблизно однакового рівня

Іспанія — 12:45 1230
-
"Ми робимо так, як вигідно Леганесу", – Пеллегріно різко відповів на незадоволення Реала ситуацією Луніна
-
Динамо – найкраща команда 4-го туру Ліги Європи, – InStatЛіга Європи — 11:06 702
-
Туніський Есперанс драматично став переможцем африканської ЛЧ та зіграє на Клубному чемпіонаті світуСвіт — 10:10 397
-
Львів – Олімпік та ще два матчі УПЛ. АнонсУкраїна — 09:00 758
-
Соларі буде затверджений в ролі наставника Реала у випадку перемоги над Сельтою, – COPEІспанія — 9 лист 478
Всі новини