Шевчук: Всі команди УПЛ, за винятком Шахтаря, Динамо і Зорі, приблизно однакового рівня

Головний тренер Олімпіка В'ячеслав Шевчук поділився очікуваннями від матчу 15-го туру УПЛ проти Львова.

"Львів – це добре організована команда, в складі якої виступають декілька непоганих бразильських футболістів. Вони грають на хорошому рівні і демонструють непоганий футбол.

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Зараз всі команди, за винятком Шахтаря, Динамо і Зорі, плюс-мінус однакового рівня. Всі ведуть жорстку боротьбу один з одним, тому у Львові на нас чекає складний поєдинок", – передає слова Шевчука офіційний сайт донеччан.

Поєдинок 15-го туру чемпіонату України між Львовом та Олімпіком зіграють сьогодні. Початок матчу – 14:00 за Києвом.

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