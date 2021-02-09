"Я його знаю як футболіста. Обдарований, талановитий гравець. Думаю, недарма Шахтар підписував з ним контракт. У нього є чудові якості, щоб вирости в майстерного виконавця.

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Те, що відбувається з ним зараз, – це молодість. Очевидно, у хлопця неправильне трактування життєвих пріоритетів. Є приказка: "Бережи честь змолоду", яка стосується не тільки дівчаток, а й футболістів.

Думаю, після цих ситуацій у керівників Маріуполя і Шахтаря має відбутися з хлопцем розмова, щоб поставити його на правильний шлях. Це в наш час молоді гравці могли "чудити", зараз же усе інакше. Але хлопець, можливо, зачепив наше минуле.

Безумовно, він повинен бути покараний. Якщо такі епізоди перетворюються в систему, це погано. Треба поговорити з ним. Йому 21 рік, зараз треба повністю присвятити ці роки кар'єрі, а потім вже гуляти. Хоча по собі знаю, що потім починається інший етап та відпочивати немає часу. Як то кажуть, відпочинемо на тому світі. Зараз же потрібно працювати", – сказав Шевчук у коментарі Meta-ratings.

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