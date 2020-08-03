Шевчук – про свій дебютний сезон у статусі телеексперта: Були моменти, коли я переборщував

"Чи шкодую інколи про свої слова? Так, бували такі моменти. Десь я жорстко висловлювався навіть на адресу хлопців, з якими я грав і близько спілкувався. Просто так я не буду когось "вбивати" або захищати. Завжди намагаюся говорити по справі, аргументувати свою позицію.

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Були моменти, коли я трохи переборщував. Але я завжди вибачався, якщо перегинав. У мене немає корони на голові: якщо я не правий, то я принесу свої вибачення. Кожна людина робить помилки на емоціях. Але потрібно знайти в собі сили, щоб визнати свою неправоту. Для мене це важлива якість в людях.

Що гірше, мандраж перед ефіром, чи матчем? Мандражу у мене немає ніколи. Я люблю адреналін, а мені його дає прямий ефір. Сказане там перемотати не можна. Те ж саме і в футболі: зіграли матч і його вже не переграєш", – розповів Шевчук для ТК Футбол.

Нагадаємо, після завершення кар'єри гравця В'ячеслав вже спробував себе у ролі тренера, він очолював донецький Олміпік.

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