Шевчук – про розгром Сербії: Збірна України перемогла завдяки атмосфері Арени Львів

Екс-захисник збірної України В'ячеслав Шевчук прокоментував розгромну перемогу "жовто-синіх" над Сербією (5:0) у рамках кваліфікації Євро-2020.

"Вражений підтримкою вболівальників. Збірна показала таку гру в тому числі завдяки їм. Підтримка Арени Львів була просто неймовірною.

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Україна продемонструвала, що у нас є гравці, які вміють грати у комбінаційний футбол проти серйозних опонентів. Сербія могла забивати першою, але потім у них шансів практично не було.

Дуже добре проявив себе Циганков, який розганяв атаки команди. Його нинішня гра – плоди роботи іспанських тренерів у Динамо. Я бачу, що у нашого футболу є майбутнє", – поділився Шевчук.

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