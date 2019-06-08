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Шевчук – про розгром Сербії: Збірна України перемогла завдяки атмосфері Арени Львів

11:58 272 Читать на русском
Шевчук – про розгром Сербії: Збірна України перемогла завдяки атмосфері Арени Львів
Циганков та Зінченко / EFE

Екс-захисник збірної України В'ячеслав Шевчук прокоментував розгромну перемогу "жовто-синіх" над Сербією (5:0) у рамках кваліфікації Євро-2020.

26’ Віктор Циганков
28’ Віктор Циганков
46’ Євген Коноплянка
59’ Роман Яремчук
75’ Євген Коноплянка
 
26’ Віктор Циганков
28’ Віктор Циганков
46’ Євген Коноплянка
59’ Роман Яремчук
75’ Євген Коноплянка

"Вражений підтримкою вболівальників. Збірна показала таку гру в тому числі завдяки їм. Підтримка Арени Львів була просто неймовірною.

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Україна продемонструвала, що у нас є гравці, які вміють грати у комбінаційний футбол проти серйозних опонентів. Сербія могла забивати першою, але потім у них шансів практично не було.

Дуже добре проявив себе Циганков, який розганяв атаки команди. Його нинішня гра – плоди роботи іспанських тренерів у Динамо. Я бачу, що у нашого футболу є майбутнє", – поділився Шевчук.

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Джерело: Футбол 24
blog_ava
Україна – Сербія – 5:0 – відео голів та огляд матчу
00:44
24978
Теги
Україна - Сербія Сербія Сербія Україна Україна Збірна України Євро-2020 В'ячеслав Шевчук В'ячеслав Шевчук Арена Львів
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