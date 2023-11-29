Колишній віце-президент Вереса В'ячеслав Шевчук розповів про свої подальші плани після відходу з цієї посади.

– Ким зараз є В'ячеслав Шевчук?

– Ви знаєте, що я пішов з посади віце-президента Вереса і подав заяву на вибори президента асоціації рівненського футболу. Я пішов з посади для того, щоб не було якихось подвійних стандартів, що я від Вереса йду.

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– Коли мають бути ці вибори? Яка там взагалі процедура.

– Чесно сказати, подати заявку на вибори президента асоціації – це дуже непросто. Без усяких приколів. Мені здається, краще подати заявку стати Президентом України. Тому що дуже багато всяких моментів, бюрократії. Я, чесно, ще не знаю, чи буду я приймати участь, чи візьмуть мене в ці вибори.

– Тобто, просто в тебе є бажання, і ти маєш якийсь пакет документів?

– Зібраний пакет документів, усе подано, все зроблено. Я сподіваюся, 9 грудня відбудуться вибори, і я буду і ще два кандидата.

– Що для цього потрібно? Тебе хтось має висунути? Якісь громадські організації чи хто?

– Так, є громадська організація – з рівненської, звісно, області. Я висуваюся від острозької організації.

– А хто ще два кандидати?

– Олег Кучер – це людина Хахльова (Олексій Хахльов – останній голова Рівненської обласної асоціації футболу – прим.), який протягом 5 років працював його асистентом і помічником першим.І ще одна людина – з рівненського футболу також. Не пам’ятаю прізвище, тому що я з ним не знайомий, – сказав Шевчук в інтерв'ю Брутальному футболу.

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