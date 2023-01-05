"Росіяни не давали йому можливості говорити телефоном. Я дізнавався про його стан і де він перебуває від прикордонників, яких звільняли з полону. Спочатку він був у колонії для військовополонених у Оленівці, саме тоді, коли її обстріляли. Слава Богу, він залишився живим. Останнім місцем його дислокації була Волгоградська область. Про його звільнення я дізнався 31 грудня, коли побачив Сергія на фото серед інших звільнених.

Брат Шевчука звільнений з російського полону – він захищав Маріуполь, Азовсталь і має 4 дітей

Зараз ми постійно на зв'язку. У Сергія велика родина, він батько чотирьох дітей. Ми всі дуже хвилювалися за нього. Зараз він перебуває у шпиталі. Я повністю займатимуся його лікуванням. На брата чекає довгий етап відновлення, тому що його організм сильно пошкоджений. Сергій у полоні схуднув на 30 кілограмів, у нього були зламані ребра, пошкоджені внутрішні органи, були проблеми із зубами. Таке відчуття, що він ніби повернувся із концтабору.

Я вас благаю, яка Женевська конвенція. Сергій за півроку схуднув з 85-ти до 58-ми кілограмів. На сніданок, обід та вечерю їм навіть по 120 грамів каші не давали. Порції були мінімальними, тільки щоб підтримувати життя. Брату не надавали первинної медичної допомоги, хоча в нього були зламані ребра. З наших військовополонених росіяни просто знущаються. Я не знаю, як він вижив. Напевно, лише завдяки своєму сильному характеру, силі волі та стійкості", – цитує Шевчука Український футбол.

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