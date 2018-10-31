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Шевчук – про арбітраж у матчі з Шахтарем: Навіщо так судити, навіщо вигадувати?

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Шевчук – про арбітраж у матчі з Шахтарем: Навіщо так судити, навіщо вигадувати?
В’ячеслав Шевчук / ФК Олімпік

Головний тренер Олімпіка В’ячеслав Шевчук прокоментував результат матчу Кубка України проти Шахтаря.

"Хлопці – молодці. Дисципліновано грали в обороні, терпіли, чекали свого шансу. Від гравців атаки я очікував більшого. Нашим атакуючим гравцям часом не вистачало швидкості. Ми хотіли побудувати гру з насиченою обороною, тому що знали, наскільки у Шахтаря добре працюють фланги.

Заміна в перерві? Я хочу, щоб в команді була конкуренція. До того ж у нас зараз напружений графік, а склад не дуже глибокий, ми змушені робити заміни.

Шахтар у більшості здобув вольову перемогу над Олімпіком та вийшов у 1/4 фіналу Кубка України

Вилучення? Я арбітру сказав, що він ще молодий і повинен хотіти прогресувати. Навіщо так судити? Навіщо вигадувати? Там фолу не було, була обопільна боротьба. Але навіть якщо і ставиш пенальті, навіщо вилучати гравця? Думаю, вилучення було ключовим моментом в матчі, ми пропустили швидко два голи, не встигли перебудуватися.

Шахтар – Олімпік – 3:2 – відео голів та огляд матчу

Дуже шкодую, що Фернандо отримав травму. Це була випадковість. Я не люблю, коли грубо грають. Якби таке було, я б покарав свого гравця. Мої футболісти грають чітко і дисципліновано, ніколи грубості у нас не буде", – цитує Шевчука сайт телеканалів "Футбол1/2".

Кубок України1/8 фіналу

Шахтар - Олімпік: Середа 31 жовтня 2018

Шахтар
Матч завершено
3 : 2
Олімпік
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Кубок України Шахтар - Олімпік Олімпік Олімпік В'ячеслав Шевчук В'ячеслав Шевчук
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