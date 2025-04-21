Президент УАФ Андрій Шевченко висловився щодо смерті Папи Римського, якого не стало наступного дня після Великодня.

"Глибоко засмучений новиною про відхід Папи Франциска у вічність. Завжди берегтиму в пам’яті нашу зустріч у 2014 році – момент великого особистого значення.

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Він присвятив своє життя вірі та співчуттю, завжди даруючи надію й підтримку людям у всьому світі. Вічна пам’ять. Спочивайте з миром!" – написав Шевченко у своєму Instagram.

Нагадаємо, 21 квітня помер Папа Римський Франциск після важких проблем зі здоров'ям, з якими він боровся в останні роки. Додамо, що через це понеділкові матчі Серії А були перенесені.

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