"Хочу привітати всю Україну і тих, хто розділяє з нами наші цінності та допомагає нам, з Днем Незалежності. Сьогодні наша країна проходить найскладніше, найболісніше випробування у своїй історії.

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Але завдяки зусиллям і єдності кожного з нас ми обов’язково переможемо. Дякую кожному, хто боронить Україну на фронті. Вічна слава тим, хто віддав за неї життя. З Днем Незалежності! Слава Україні!" – записав Шевченко у своєму Instagram.

Нагадаємо, Андрій Шевченко вже півтора року не повертається до тренерської діяльності і віддає всі сили для підтримки України.

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