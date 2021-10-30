"Ми не можемо повірити, що тобі 17! З днем народження, Джордане! Ми тебе дуже любимо", – написав Шевченко у своєму твіттері.

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До посту Андрій додав спільні світлини із Джорданом. Вийшло досить зворушливо: серед фото із уже дорослим сином на відпочинку знайшлось місце світлині екс-тренера збірної України з дружиною та новонародженим Джорданом.

Нагадаємо, Андрій Шевченко одружився з американською моделлю Крістен Пазік у 2004 році. В пари вже народилось четверо дітей: Джордан, Крістіан, Олександр та Райдер-Габріель.

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