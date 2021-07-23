"У день відкриття 32-их літніх Олімпійських Ігор бажаю успіху усім українським атлетам, які захищають честь нашої країни у Токіо. Вперед до перемог", – написав Шевченко на своїй сторінці у соціальній мережі Твіттер.

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Нагадаємо, Олімпіада у Токіо стартує 23 липня та завершиться 8 серпня. На головному планетарному спортивному форумі Україну представлять 158 олімпійців у 25-ти видах спорту та 30-ти дисциплінах. Це найменший склад нашої збірної за всю історію виступів на літніх Іграх.

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