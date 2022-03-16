"Перша ціль – спробувати зібрати кошти. Потрібно допомогти дітям, жінкам і людям похилого віку, які рятуються від війни, а також допомогти тим, хто там залишився. У багатьох містах ситуація драматична. Їжі немає, води немає. Я на зв'язку з дитячими лікарнями, і ситуація складна.

Шевченко організував збір коштів на підтримку України

Люди в Україні не повинні відчувати себе покинутими. Вони повинні знати, що світ близький до них. Мій народ відстоює свої права, вибір бути вільним, право захищати Батьківщину, захищати свій дім. Це хороша справа. Ми всі повинні постаратися, щоб про українців якнайбільше говорили. Як допомогти – це особистий вибір. Знаю деяких спортсменів, які пішли в армію та воюють. Я вибрав свій шлях, і віддам усе на сто відсотків.

Зробімо все, щоб зупинити цю війну. І в мене є послання і для російського народу: "Кожен, хто проти війни, повинен піднятися, говорити голосно. Зупиніть її, шукайте мир. Подумайте про людей та дітей, які вмирають без сенсу", – цитує Шевченка Sky Sport 24.

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