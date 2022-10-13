Екс-тренер збірної України Андрій Шевченко та екс-гендиректор телеканалів "Футбол 1/2/3" Олександр Денисов зустрілися із з сім'ями та дітьми українських ультрас, які загинули на війні з Росією. Легенда українського футболу приєднався до програми "Трибуна Героїв" та зробив внесок до організації у розмірі 400 тисяч гривень.

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"Нашим божевільним сусідам ніколи не зрозуміти, що скільки не стріляй та не тероризуй, ми все одно єднатимемося та допомагатимемо один одному. Ніхто не буде тікати та здаватися. Не на тих напали. Тисячі історій допомоги та порятунку є доказом тому. Я стикаюсь з ними у рамках роботи з фондом, що має на меті підтримати родини загиблих ультрас. Розкажу одну з них. Я звернувся до Андрія Шевченка, розказав йому про наш проект. Андрій відгукнувся на моє прохання та долучився до допомоги сім’ям своїми грошима, своєю увагою, своїм часом. Крім щедрого донату у 400 тисяч гривень, він особисто зустрівся з родинами, зокрема з дітьми, які вже ніколи не побачать своїх татусів...

Щемить в серці та ком в горлі, коли пишу це та передивляюсь відео з тієї зустрічі. Було так тепло і так боляче водночас. Мене вразив хлопчик, який так щиро нас усіх обіймав та цілував. Дивишся в очі цим дітям і розумієш, що найбільше їм потрібна увага, участь, любов. Наша задача не лише у матеріальній допомозі, а й у цих теплих емоціях. Емоціях тих, кому допомагають, і того, хто допомагає. Це важливо", – підсумував Денисов зустріч на своїй сторінці у соціальній мережі Instagram.

Нагадаємо, "Трибуна Героїв" – унікальний благодійний фонд, створений для системної фінансової підтримки сімей загиблих на війні футбольних фанатів з усієї України.

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