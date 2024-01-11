Колишній нападник та головний тренер збірної України Андрій Шевченко не дає західній аудиторії забути про війну в Україні.

"Я українець, я завжди залишався б позаду своєї країни. Майже два роки тому в Україні почалася війна. І спорт є однією з найкращих платформ для сприяння миру.

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Я завжди залишався б за свою країну, тому що я українець і зробив би все, щоб у моїй країні прийшов мир", – наводить слова Шевченка Khaleejtimes.

Нагадаємо, що Росія вторглась на територію України 24 лютого 2022 року. Війна триває вже 687-й день, а окупанти не гребують ракетними обстрілами міст, зокрема, Харкова, Запоріжжя, Одеси, Києва і не тільки.

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