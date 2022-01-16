"Я припускав, що Шевченко буде складно, але насправді вийшло ще складніше. Було видно, що у нього ейфорія. У Андрія так склалася біографія, що він завжди був у променях слави. Це іноді грає злий жарт, тому що перестаєш відчувати свій справжній рівень і здається, що все легко у житті.

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Наразі дуже складно визначити тренерську компетенцію Шевченка. Коли літак падає, то сісти за його штурвал мало хто наважиться. Якщо ти не маєш варіантів, то так. Але, мені здається, Шевченко мав інший варіант — залишитися у збірній України. Поспішати не треба було. Не знаю, чому він ухвалив таке рішення.

Шевченко зробив велику дурницю, очоливши Дженоа посеред сезону, не комплектуючи команду. Йому треба розпочинати з тривалого проекту, як Лейпциг та Базель свого часу. Щоб завдання ставилося не завтра, а післязавтра. Тоді він зможе рости та експериментувати", – цитує Федорчука FanDay.

На посаді головного тренера Дженоа Шева провів 11 матчів, в яких здобув одну перемогу, тричі зіграв унічию та зазнав 7 поразок.

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