Андрій Шевченко розповів, чого очікує від чемпіонської боротьби у нинішньому сезоні Серії А.

"Хто може кинути виклик Інтеру? Упродовж сезону постійно настає момент, коли хтось трохи виривається вперед. Наразі надто рано про щось говорити.

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Інтер дуже добре провів початок сезону. Це дає їм можливість спокійно дивитися у майбутнє. Але я думаю, що інші команди прискоряться. Очікую, що Мілан буде серед них", – цитує Шевченка Tuttomercatoweb.

Додамо, що саме міланські клуби з 15 очками очолюють турнірну таблицю Серії А після 6 турів.

Інтер сенсаційно поступився Сассуоло, зазнавши першої поразки в сезоні, Наполі з голом і асистом Хвічі розбив Удінезе