"Звісно, в роздягальні все дещо по-іншому, якщо команда погано грає. Коли ми Франції 1:7 програли, то важко було щось хороше знайти і щось хороше сказати. Андрій Миколайович знає, коли похвалити, а коли трохи "напхати". Коли хороша гра, він заходить і дякує команді. А потім на теорії розповість нам, де було погано, а де добре.

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Після Фінляндії (1:1) він був задоволений грою, але не результатом. Збірній потрібен результат. Ми все це розуміємо. Цей рахунок вдома трохи "вбив". А після казахів дуже важко було і тренерам, і футболістам. Один удар – вони забивають. У нас потім було багато моментів. Але це футбол.

Трохи було "пхання", так. Але мені здається, що Андрій Миколайович розбере цю гру, і на наступній теорії ми будемо аналізувати її", – пояснив Михайліченко в інтерв'ю Football Hub.

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