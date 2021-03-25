"Звісно, я не задоволений результатом поєдинку. Ми мали можливості для більшої переваги, а українцям вистачило півмоменту. Суперник дуже добре захищався. Ми передивилися близько 20-ти матчів збірної України, але вперше побачили її в такій манері гри. Я не критикую тактику Шевченка, тут він не помилився. Він обрав тактику з одним очком тут, а ми невдало провели другу частину матчу. Не можу сказати, що наш голкіпер мав багато роботи.

Франція – Україна – 1:1 – відео голів та огляд матчу

Так, я знаю, що моя команда зараз не в найкращих кондиціях. Тут ціла низка причин, і я знав це ще до матчу. Але я не виправдовуюся. Завжди важко боротися із суперником, який настільки щільно захищається. Сьогодні ми отримали лише бал. Але вже в неділю в Казахстані все буде іншим: гра, погода, суперник...

Я не хочу говорити про мотивацію. Створювати завжди важче, ніж просто захищатися. Є багато гравців, які працювали ще в неділю, але потрібно готуватися за такий короткий час. Сьогодні ми були не в найкращій формі. Що робити? Більше відпочивати і не літати по 11 годин на матчі. В неділю ви побачите інших гравців. Відсутність VAR? Так, ми вже звикли до цього. У таких турнірах на арбітрах більше відповідальності. Втім, усі команди у рівних умовах, тому треба звикати", – заявив Дешам на післяматчевій прес-конференції.

Вистояли! Україна виїзною нічиєю з Францією розпочала відбір до ЧС-2022