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Шевченко зізнався, за грою яких європейських команд стежить

10:38 369 Читать на русском
Шевченко зізнався, за грою яких європейських команд стежить
Андрій Шевченко / Фото з відкритих джерел

Головний тренер збірної України Андрій Шевченко назвав свої улюблені колективи у топ-чемпіонатах Європи.

"Мені імпонують кілька клубів в чемпіонаті Англії – Ліверпуль і Манчестер Сіті. В Іспанії це Барселона і Реал. У Німеччині – Борусія Д і Баварія.

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Був присутній на матчі мюнхенців з Челсі. Це дуже потужна і цікава команда. Це абсолютно інша інтенсивність і швидкості. Челсі теж прогресує. Лемпард робить чудову роботу, хоча клуб нікого і не купив у трансферне вікно. Вони зробили ставку на своїх вихованців", – сказав Шевченко у програмі "Великий футбол".

Нагадаємо, під керівництвом Шеви збірна України з першої сходинки змогла кваліфікуватись на Євро-2020, яке відбудеться у 2021 році.

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