Шевченко зізнався, як його син потрапив до списку гравців збірних України
Президент УАФ Андрій Шевченко прокоментував потрапляння свого сина, Крістіана, до резервного списку молодіжних збірних України.
"Скаут збірної України був у Англії, дивився гру Крістіана. Після цього він сказав мені, що розглядає сина, як кандидата у збірну. Зараз триває процедура оформлення необхідних документів для отримання громадянства.
Шевченко-молодший шокував зіркового тренера і може піти на підвищення: "Батько пишався б цим голом"
Крістіан може обирати, за яку збірну грати – України, Англії чи США? Син мріє грати тільки за збірну України! Звичайно, якщо відповідатиме її рівню", – поділився Андрій Шевченко в коментарі NV.
Нагадаємо, 17-річного Крістіана Шевченка було включено до резервного складу збірної України U-19. Він також має право виступати за збірні Англії або США. Шевченко-молодший виступає зараз у академії англійського Уотфорда.
Десять українських талантів, які здивують світ: шанс Хабі Алонсо, респект Ульфа Кірстена, прототипи Судакова і Довбика