"Скаут збірної України був у Англії, дивився гру Крістіана. Після цього він сказав мені, що розглядає сина, як кандидата у збірну. Зараз триває процедура оформлення необхідних документів для отримання громадянства.

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Крістіан може обирати, за яку збірну грати – України, Англії чи США? Син мріє грати тільки за збірну України! Звичайно, якщо відповідатиме її рівню", – поділився Андрій Шевченко в коментарі NV.

Нагадаємо, 17-річного Крістіана Шевченка було включено до резервного складу збірної України U-19. Він також має право виступати за збірні Англії або США. Шевченко-молодший виступає зараз у академії англійського Уотфорда.

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