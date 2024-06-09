"Євро-2024 – це дуже важливий момент для нас. Дуже важливо, щоб наша команда, наша федерація взяла участь. Ми можемо розповісти про Україну і показати, що країна бореться і водночас намагається жити. Зараз такий складний момент, і наш обов'язок у спорті – зробити максимум можливого.

Мільярдний кошторис УАФ і мобілізація: Шевченко – про повернення коштів і повторний поліграф для арбітрів

Я хочу допомогти своїй країні, я хочу бути тут, і саме тому я висунув свою кандидатуру на виборах президента УАФ. Це мій план: підтримувати і любити Україну з багатьох причин. У нас багато друзів і партнерів, які підтримують нас, і ми повинні продовжувати чинити тиск щодня.

Коли я починав, головною метою була кваліфікація до Німеччини та забезпечення логістики. Є й інші моменти, з якими доводиться стикатися: організація матчів ліги, поліпшення фінансової ситуації. Факт, що багато талановитих молодих гравців покинули країну через вторгнення, і нам потрібно знову налагодити з ними зв'язок. Це одна з найбільших проблем у нашому майбутньому, тому що ми хочемо, щоб ці таланти грали за нашу національну команду", – пояснив Шевченко в інтерв'ю The Guardian.

Шевченко дав інтерв'ю Gazzetta – про війну, фаворитів Євро і завдання для Реброва, трьох українських зірок для Мілана