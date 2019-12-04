Шевченко зізнався, що під час ігрової кар'єри мав проблеми з коліном

Наставник збірної України Андрій Шевченко поділився гірким досвідом під час прес-конференції в Інституті клітинної терапії.

"Грунтуючись на своєму власному досвіді, можу сказати, що в процесі моєї кар'єри колінний суглоб зазнавав певних травм.

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У мене було кілька операцій. Колінний суглоб постійно піддається деформації, тому спорт позначається дуже сильно. Уже після закінчення кар'єри футболіста у суглобі розпочались запалення, з'явилися болі. Із цим було важко боротися", – цитує Шевченка офіційний сайт УАФ.

Нагадаємо, нещодавно наставник національної команди України Андрій Шевченко здобув нагороду найкращого тренера за версією "Футбольні зірки України-2019".

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