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Шевченко зізнався, коли збереться збірна України

7 червня 23:07 182 Читать на русском
Шевченко зізнався, коли збереться збірна України
Андрій Шевченко / УАФ

Головний тренер збірної України Андрій Шевченко розповів про плани на майбутнє.

"При найкращому сценарії ми зберемося у вересні, зіграємо перші матчі Ліги націй. 9-10 місяців ми не бачили футболістів. Хотілося б мати більше часу на спілкування і роботу з командою.

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Наразі той же склад залишається. У нас команда укомплектована, жодних змін не буде. Ми за всіма стежимо, дивимося. Є напрацювання, плани. У майбутньому будемо переглядати футболістів, у яких теж з'явиться шанс потрапити до збірної", – сказав Шевченко у коментарі програмі "Великий футбол".

Нагадаємо, на засіданні XXIII Конгресу УАФ, що відбувся у Львові 7 червня, виконком УАФ проголосував за продовження співпраці з 43-річним фахівцем. Нова угода розрахована до кінця 2022 року.

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Теги
Україна Україна Збірна України Андрій Шевченко Андрій Шевченко
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